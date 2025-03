Lanzo: “Motta? La conferma dipende dalla Champions”

Stefano Lanzo, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile conferma di Motta.

Stefano Lanzo, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Al di là del futuro dell’allenatore, credo che per la prossima stagione una figura sportiva in società possa servire, per strutturarla e rafforzarla maggiormente, poi è chiaro che contano le persone e la qualità dei professionisti che vengono ingaggiati. Per quanto riguarda Thiago Motta, tanto dipenderà dal raggiungimento o meno dell’unico obiettivo rimasto, la qualificazione alla Champions League è la conditio sine qua non la Juventus farà un tipo di ragionamento in ottica futura, oppure un altro, ma dipenderà anche da come la squadra si comporterà in campo e questo non è un aspetto da sottovalutare. Prima di prendere una decisione così importante la Juventus farà tutte le valutazioni del caso”.

Su Vlahovic

"Da quello che so, il giocatore non ha mai creato problemi e si sta comportando con estrema professionalità, anche se ormai è una riserva e il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano da Torino".