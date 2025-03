Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno dei piemontesi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento odierno dei bianconeri: “Inizia la preparazione della trasferta di Firenze per i bianconeri, che giocheranno domenica prossima, 16 marzo, alle 18 al “Franchi” contro i viola. Una partita decisamente importante, per la classifica e per voltare pagina dopo il match di domenica scorsa all’Allianz Stadium”.

Le altre informazioni

“Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center della Continassa: oggi il programma della seduta ha previsto, dopo la fase di riscaldamento, un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone. Domani doppia seduta, in campo al mattino e in palestra al pomeriggio”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Next Gen: “Mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 18:30 la Juventus Next Gen sfiderà allo stadio Viviani di Potenza il Sorrento nel match valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito le designazioni arbitrali della sfida. SERIE C | SORRENTO-JUVENTUS NEXT GEN, GLI ARBITRI DELLA GARA La gara fra Sorrento e Juventus Next Gen, valida per la 31ª giornata di campionato, sarà diretta da Dario Madonia, assistito da Matteo Taverna e Giovanni Boato, con Alessandro Gervasi in qualità di quarto ufficiale”.