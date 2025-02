Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus, dopo la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, è tornata a pensare al campionato. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in Serie A, saranno impegnati domenica 23 febbraio 2025 a Cagliari. La sfida contro la formazione sarda, in programma alle ore 20:45, coinciderà con la ventiseiesima giornata”.

Le altre informazioni

"Oggi, venerdì 21, la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida contro gli isolani: chi è sceso in campo dall'inizio in Olanda ha svolto un lavoro di recupero, la restante parte del gruppo, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, ha focalizzato l'attenzione sul possesso palla e sul lavoro atletico, con e senza palla. Domani sarà vigilia di gara e alle ore 11:30 Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Conferenza stampa che sarà, come sempre, visibile in diretta, previa registrazione a Juventus.com. Nel pomeriggio, poi, la squadra scenderà in campo per allenarsi prima della partenza per Cagliari".