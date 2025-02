Zoff: “In Serie A c’è troppo Var: lasciamo arbitrare gli arbitri”

Intervistato da LaPresse l'ex portiere della Juve Zoff ha analizzato l'utilizzo del VAR tra Serie A e Champions League

Intervistato da LaPresse l’ex portiere della Juve Zoff ha detto: “Il nostro è un campionato esageratamente ‘lavorato’ dal Var. Sempre falli, interruzioni, cadute e questo presuppone ritmi molto più blandi. In Europa le squadre viaggiano a ritmi superiori. Io dico di fare arbitrare gli arbitri. Non dico sul fuorigioco o sulla palla dentro o fuori, dove interviene la tecnologia, però per le altre cose è tutto esageratamente fiscale”.

Juve, le parole di Motta

Al termine della partita contro il PSV Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato: "Ci è mancato tutto, alla fine è un contesto generale dove l'avversaria arriva in un momento in cui gli altri sono superiori a noi. Abbiamo fatto fatica a competere allo stesso livello, poi dopo l'1-1 era il momento perfetto per gestire bene la partita, non siamo stati bravi a farlo. Il secondo e terzo gol possiamo e dobbiamo fare molto meglio, lì diventa più complicato. Conta tutto, non è mentale, fisico o tecnico. Nel globale loro sono stati al comando, hanno iniziato a spingere sempre di più creando situazioni dove abbiamo sofferto e abbiamo fatto fatica a continuare a competere contro questa squadra. Non riesco a separare il mentale e il tecnico, hanno alzato il livello".