Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’allenamento odierno. Ecco il comunicato: “La Juventus – reduce dal successo per 2-0 contro il Monza – è tornata in campo alla Continassa, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Tudor. All’orizzonte, per i bianconeri, c’è il match contro il Bologna, in programma domenica 4 maggio alle ore 20:45 al “Renato Dall’Ara” e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A”.

Le altre informazioni

"Venendo al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato titolare domenica contro la formazione brianzola si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressing Domani si torna in campo, appuntamento fissato al mattino".