Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla seduta di allenamento odierna: “Mattinata di lavoro per la Juventus in vista del match di domenica 4 maggio 2025 alle ore 20:45 al “Renato Dall’Ara” contro il Bologna. La sfida contro i felsinei sarà valida per la trentacinquesima giornata di Serie A”.

Sull’allenamento

“Oggi, mercoledì 30 aprile, la squadra è scesa in campo al Training Center e, dopo una prima fase di lavoro atletico, si è concentrata sulla tattica prima di chiudere la sessione di allenamento con partitelle a tema. Per domani l’appuntamento è nuovamente fissato al mattino”. Intanto ecco le parole di Bonucci<<<