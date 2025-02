Locatelli: “Mondiale per Club? Sarà un grande evento”

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club.

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club. Ecco le sue parole alla FIFA: “Partecipare al mondiale per club? È motivo di orgoglio e di responsabilità. Sono cose che quando indossi questa maglia senti sempre, però essendo la prima edizione credo che sarà un’esperienza unica da prendere seriamente. È un obiettivo. Cosa mi incuriosisce? Che ci siano squadre da tutto il mondo, saranno partite difficili e vengono da tutti i campionati. È uno scambio di culture, anche con i tifosi di altre nazioni. Il motivo per il quale possiamo portare a casa questo trofeo è che la Juve è abituata a questo tipo di competizioni, come importanza delle partite. È un percorso difficilissimo, ci sono le squadre più importanti del mondo, però bisogna fare un passo alla volta come facciamo sempre”.

Sull’Inter

“Sarebbe bello affrontare una squadra italiana, vorrebbe dire che le cose sarebbero state fatte bene. L’America è sempre bella, la vedi nei film e poi è davvero così: è un Paese che mi emoziona, credo il più importante al mondo. È motivo di orgoglio il fatto che sia lì, sarà uno spettacolo. McKennie e Weah? Sono due ragazzi molto diversi tra loro. Weston non ci racconta com’è l’America, ci fa vivere com’è lui da americano. È un ragazzo eccezionale, a cui voglio molto bene, come a Timothy, che è un ragazzo molto diverso da lui. McKennie è musica, balla sempre: è una delle persone più divertenti dello spogliatoio”. Intanto ecco le parole di Motta<<<