Juve, Motta cerca la svolta per l’Inter: pronto il cambio tattico

La Juve si prepara a sfidare l'Inter nel derby d'Italia: Thiago Motta cerca la svolta con un cambio di formazione

La sfida di Champions League contro lo Stoccarda ha messo in mostra una serie di limiti evidenti nella costruzione del gioco della Juve. Pressati alti dalla squadra tedesca i bianconeri non sono riusciti a creare azioni pericolose, lenti, macchinosi e completamente schiacciati. Ora la Vecchia Signora dovrà subito dimenticare la sconfitta e pensare subito a come migliorare in vista dell’importantissimo derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica 27 ottobre alle 18:00. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Thiago Motta starebbe pensando a un’importante novità di formazione per la sfida contro i nerazzurri.

Derby d’Italia, Motta cambia la Juve contro l’Inter

Secondo la Gazzetta, infatti, Motta vorrebbe velocizzare la manovra e per questo sta pensando di inserire Mbangula titolare sulla fascia sinistra, con Yildiz trequartista. In questo modo il fantasista turco sarebbe più vicino a Vlahovic e alla porta, libero di svariare sul fronte offensivo e quindi, si spera, più pericoloso. Allo stesso tempo gli strappi sulla fascia del giovane attaccante belga potrebbero mettere in difficoltà il 352 di Inzaghi, costringendo gli esterni a rimanere più bassi per difendere. In tutto questo Cambiaso tornerebbe sulla linea dei difensori, con Locatelli e Thuram a centrocampo ad aiutare in fase difensiva e impostare la manovra. Una Juve 2.0, più offensiva e spericolata: basterà per vincere contro l’Inter?