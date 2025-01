Juve, come sta Conceicao? Le ultime novità sulle sue condizioni

Andiamo alla scoperta delle ultime novità sulle condizioni dell'attaccante della Juve Francisco Conceicao, fermato da un problema muscolare

Sarebbe dovuto essere titolare e invece Francisco Conceicao è stato costretto a guardare la sua Juve perdere contro il Milan allenato da suo padre dalla panchina. Nel pre partita, infatti, l’attaccante portoghese ha sentito tirare un muscolo ed è uscito dal terreno di gioco in lacrime. Al suo posto Yildiz, autore del gol del momentaneo 1-0. Ma come sta il talento bianconero? Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della partita l’allenatore della Juve Thiago Motta ha spiegato: “Lo valuteremo. Ha avuto un fastidio. E’ importante per noi, oggi avendo anche bisogno nel secondo tempo di un qualcosa in più lo poteva fare Kenan come ha fatto nel primo tempo. Era questa l’idea, di gestire i tempi di gioco dei due e completare la gara nei 90 minuti”.

Juve, infortunio Conceicao

Dai primi accertamenti pare che Conceicao sia alle prese con un leggero problema al flessore della gamba destra ma soltanto gli esami strumentali sapranno specificare la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per il momento non resta che riposare, anche perchè i bianconeri sono stati eliminati dalla Supercoppa e quindi non dovranno giocare di nuovo lunedì sera nella finale. Il prossimo incontro sarà per la 20a giornata di Serie A. Testa alla prossima partita.