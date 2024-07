Juve, non solo Di Gregorio: giornata di visite mediche al J Medical

Tante visite mediche in casa Juve: Rugani e De Sciglio al J Medical ma il loro futuro sembra lontano da Torino

L’inizio della stagione 2024/25 si avvicina sempre di più in casa Juve. Questo venerdì 5 luglio è stato ricco di visite mediche, sia per due nuovi acquisti che per due vecchie conoscenze. Al J Medical, infatti, si sono visti sia Di Gregorio e Alisha Lehmann che Rugani e De Sciglio.

Juve, visite mediche per Rugani e De Sciglio

I due difensori sono andati al J Medical per le visite mediche di routine di inizio stagione, pronti a iniziare al più presto la preparazione in vista della prossima stagione. Tanto per Rugani quanto per De Sciglio, però, il futuro sembra lontano da Torino. Thiago Motta non sembra intenzionato a puntare su di loro e la dirigenza bianconera è al lavoro per una cessione.