Juve, il figlio di Spalletti entra nello staff di Giuntoli

La Juve si prepara ad accogliere un nuovo membro dello staff di Giuntoli: si tratta del figlio di Luciano Spalletti, Federico

Se Luciano Spalletti nonostante l’Europeo complicato è stato confermato alla guida della nazionale italiana di calcio, suo figlio Federico si prepara a entrare a far parte della Juve.

Juve, uno Spalletti con Giuntoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il figlio del ct azzurro entrerà a far parte dello staff di Giuntoli in qualità di osservatore calcistico. 29 anni, laureato in filosofia negli Stati Uniti, in carriera ha già ricoperto questo ruolo sia la passata stagione all’Udinese che in precedenza all’interno della Figc. Dopo aver lavorato con suo padre al Napoli, quindi, Giuntoli si prepara a puntare di nuovo su uno Spalletti anche alla Juve.