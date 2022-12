Mercato Juve / Parte la rivoluzione: Elkann ne manda via 9

Non c'è tempo da perdere. Fra un mese o poco più la Juventus tornerà in campo per provare a raddrizzare una stagione partita col piede sbagliato. I risultati dell'ultimo periodo sembravano aver riportato un po' di sereno in casa bianconera, ma poi è arrivata la batosta delle dimissioni improvvise del cda societario e sono tornate le ombre sul club piemontese. John Elkann ha provato a rassicurare i tifosi sia sul piano legale: "Confido che la società possa dimostrare di aver agito in maniera corretta". Sia su quello sportivo: "Allegri rimane il punto di riferimento e confidiamo in lui per continuare a vincere e per raggiungere i nostri obiettivi sul campo".