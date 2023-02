Calciomercato Juventus / Idee chiarissime, già decisi tre colpi per il 2024

Giorni bollenti per la Juventus in ottica calcio giocato. Giovedì sera la Vecchia Signora si gioca le chance di qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Nantes. Il risultato di 1 a 1 dell'andata lascia il verdetto ancora in bilico. La dirigenza bianconera osserva attenta l'operato di Allegri. I risultati sportivi dei prossimi mesi saranno fondamentali per l'eventuale conferma del tecnico toscano. Un grande club come la Juve, però, non può aspettare la fine dell'anno per programmare le prossime mosse di mercato. Nei vari incontri che si susseguono alla Continassa, si sta parlando di diversi profili per la squadra che verrà. Tre in particolare sarebbero fra le priorità assolute della società piemontese<<<