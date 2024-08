Sancho alla Juve non sarà l’ultimo colpo di mercato: si valuta anche…

Sancho è uno dei calciatori che la Juventus sta valutando in questa sessione di calciomercato. A breve potrebbe arrivare l'offerta ufficiale

La Juventus porta a casa Koopmeiners e continua a lavorare in sede di calciomercato. L’idea sembra essere assolutamente quella di dare a Thiago Motta una squadra completa che possa lottare – come detto più volte – per lo scudetto sin dal giorno uno.

Ecco la ragione e la motivazione per cui in queste ore stanno circolando diverse indiscrezioni relativamente al fatto che ci sia la totale volontà di tentare fino all’ultimo colpi che possano aumentare profondità e qualità della rosa. I quasi 200 milioni di euro spesi sul calciomercato dalla Juve stanno lì a testimoniarlo: non c’è paura di niente e di nessuno. Neanche di vendere calciatori fuori dal progetto, come Federico Chiesa. Ma c’è di più.

Juventus: Sancho, Koopmeiners e… le ultime di calciomercato

La Juventus – come noto – ha chiuso anche per Sancho e sembra non volersi fermare. In queste ore abbiamo raccolto con la nostra redazione tutta una serie di informazioni riguardanti le possibili mosse che Giuntoli vorrebbe portare a termine che svelano come nei suoi piani potrebbe esserci qualcosa di abbastanza grosso. Tra le varie questioni che potrebbero interessare la Juventus da qui ai prossimi (caldissimi) giorni, infatti, c’è anche quella di un vero vice-Vlahovic.

E’ circolato il nome di Berardi ma dalle nostre informazioni, si tratta assolutamente di un nome lontano da ogni possibilità di vestire la maglia bianconera. Per questo, si sta ragionando su altri nomi attualmente top secret. Continueremo a indagare. Ma la volontà di provare a prendere un nuovo bomber resta nelle idee del club. E sempre parlando di Juventus, occhio: da qualche giorno sta circolando una voce che fa impazzire i tifosi <<<