Mercato Juve | Kessie regalato e un altro big offerto per gennaio

La situazione complicata in cui è immersa la Vecchia Signora non lascia tranquilli i tifosi bianconeri, che si augurano non ci siano conseguenze pesanti per la squadra, sia in termini di penalizzazioni, sia per quanto concerne il mercato. Allegri e Cherubini hanno già telefonato ai calciatori per tranquillizzarli. C'è da affrontare una fittissima seconda parte di stagione e sarà necessaria la concentrazione massima di tutti. La Juve non resterà comunque immobile nelle prossime campagne acquisti. La volontà di Elkann e dei suoi collaboratori è quella di riportare in auge il club più glorioso d'Italia. Non stupisce quindi che sui giornali si accostino alla Juventus diversi calciatori di alto livello.Gli ultimi aggiornamenti su possibili entrate e uscite nella nostra consueta raffica da sfogliare news dopo news<<<