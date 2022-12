Calciomercato Juventus | Non solo David! Altro grosso colpo in attacco

Dopo le recente dichiarazioni di John Elkann: "La Juve non ha bisogno di nuovo capitale. Con gli ingredienti che abbiamo possiamo aumentare il valore di questa società", i tifosi bianconeri si sono sentiti rassicurati sul fatto che la grandezza della Juventus non sarà ridimensionata, anzi. Si starebbe già pensando ad un mercato che possa permettere alla squadra guidata da Allegri di assicurarsi come minimo il quarto posto in classifica. Si lavora sia per una sessione invernale che magari non garantirà botti degni di nota, a meno di cessioni importanti, sia per il mercato estivo, dove verranno compiuti investimenti sicuramente più sostanziosi. Non solo interventi obbligatori in difesa, si rinforzerà anche il reparto avanzato con almeno un paio di calciatori, considerando il futuro incerto di Di Maria e di Kean.