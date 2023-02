Juve, ecco l’esito degli esami di Pogba al J-Medical

Il centrocampista francese, che ha saltato la partita di Coppa Italia con la Lazio per un problema muscolare, ha fatto degli accertamenti

Per Massimiliano Allegri arrivano buone notizie dall'infermeria. Come confermato da Tuttosport e Sky Sport, Paul Pogba si è sottoposto, al J-Medical, agli esami strumentali per far luce sulle sue condizioni. Il centrocampista della Juventusinfatti aveva accusato in settimana un problema che l'aveva tenuto fuori contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. L'esito dei controlli ha fatto tirare un sospiro di sollievo: si tratta di un affaticamento muscolare.

Niente di grave dunque per il giocatore bianconero, che non ha riportato lesioni muscolari. Pogba in ogni caso non dovrebbe far parte della squadra che affronterà la Salernitana martedì. L'ex Manchester United sta continuando il suo percorso di recupero, verso un esordio che sta continuando a slittare fin da quel maledetto infortunio durante la tournée estiva negli Stati Uniti.

Allegri spera di riaverlo a disposizione per la prima partita del playoff di Europa League contro il Nantes, in programma il 16 febbraio. La sfida con i francesi sarà un crocevia importante per la Juve, che, in attesa di conoscere l'esito del ricorso contro la penalizzazione in campionato, dovrà puntare molto sulla competizione continentale, che garantisce, oltre a un trofeo importante, anche l'ingresso in Champions League in prima fascia a chi la vince. E in questo percorso servirà anche l'apporto di Pogba.