Calciomercato Juventus | Gazzetta rivela il piano diabolico di Cherubini

Peccato che debba cominciare proprio ora la pausa per il Mondiale. Ora che la Juve sembra tornata ad essere la squadra cinica e determinata che noi tutti conosciamo. Lazio annientata 3 a 0 grazie alla doppietta di Keane e al gol di Milik. Partita mai in discussione e nessun pericolo effettivo corso da Szczesny in 90'. La Vecchia Signora si gode il terzo posto conquistato dopo un filotto di 6 vittorie consecutive con altrettanti clean sheet. Dieci punti dal Napoli non sono pochi, ma con un mercato che possa dare quel quid in più, nessun traguardo può essere irraggiungibile. Proprio a proposito di calciomercato, la Gazzetta dello Sport ci racconta novità molto interessanti<<<