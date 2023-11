Elkann vuole una Juventus fortissima: la nuova formazione | Calciomercato

La Juventus non ha dubbi: in vista del prossimo anno la rivoluzione sarà totale o quasi. Elkann ed il resto della dirigenza sanno che nell'ultima sessione di calciomercato è stato fatto poco o niente e per questa ragione, dopo aver sistemato i conti, ci si concentrerà (finalmente) su quelli che potrebbero essere i colpi in entrata. In questo senso abbiamo provato a costruire - sulla base delle ultime notizie che abbiamo raccolto relative al calciomercato Juventino - quella che potrebbe essere la formazione da sogno in vista del prossimo anno. Senza perdere tempo, dunque,iniziamo subito dal portiere per poi scorrerla tutta, ruolo per ruolo<<<