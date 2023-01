Calciomercato Juventus | I tifosi tremano: può andare via mezza squadra

Il pesantissimo verdetto della Corte d'Appello Federale ha compromesso la classifica della Juventus, che dalla zona Champions ora si ritrova relegata al 10° posto. I 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Giustizia Sportiva potrebbero avere delle ripercussioni molto pesanti anche sul futuro calciomercato del club piemontese. L'obiettivo, al momento proibitivo, rimane quello di qualificarsi alla prossima Champions. Non arrivare fra le prime quattro comporterebbe un danno economico non indifferente.

Elkann comunque non si arrende e ricorrerà al Consiglio di Garanzia del Coni per provare ad annullare la penalizzazione. Nel frattempo bisognerà capire come reagiranno i calciatori in campo e anche fuori. Questa situazione rischia di portare ad un fuggi fuggi generale, ma vediamo più nel dettaglio cosa potrebbe succedere<<<