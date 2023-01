Juve, processo plusvalenze: udienza chiusa, il verdetto a breve

L'ANSA ha riportato la memoria difensiva del club piemontese. "Ricorso inammissibile in ragione dell'assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario". Ovvero assenza di "fatti nuovi" . Rinviando a giudizio la Juve si violerebbe il principio giudiziario del ne bis in idem per il quale "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato".

Giornata cruciale per la Juventus quella di venerdì 20 gennaio 2023. Si riunisce la Corte Federale d'Appello per decidere se riaprire o meno il processo plusvalenze. Il Procuratore Federale Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione nel campionato in corso. Si richiede una pena inflittiva che impedisca alla Juve di qualificarsi alle competizioni europee. Chinè ha chiesto anche l'inibizione di 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 per Pavel Nedved e Arrivabene e 10 per Cherubini. Dopo l'intervento dei legali bianconeri, la Corte d'Appello si riunirà per prendere una decisione.