Calciomercato Juventus – Cherubini stupisce tutti: nuovo bomber a sorpresa

Arrivano tre punti pesantissimi per la Juventus contro la Cremonese, che proiettano la Vecchia Signora a soli 7 punti dalla vetta, in virtù della sconfitta del Napoli con l'Inter. Non una prestazione da incorniciare quella degli uomini Allegri, ma comunque sono arrivate indicazioni importanti dopo la lunga sosta. Milik si sta confermando determinante sotto porta. La prodezza su punizione vale il settimo sigillo stagionale e un riscatto dal Marsiglia sempre più vicino. Per soli 7 milioni di euro più 3 di bonus, la Juve potrà assicurarsi un attaccante di livello internazionale. Ci sarà da capire il destino di Vlahovic, appetito dalle big inglesi e alle prese con una pubalgia che ne sta condizionando il minutaggio. Cherubini lavora in ottica futura per rinforzare il reparto avanzato. E' proprio di queste ore la notizia dell'interesse juventino per un nuovo bomber<<<