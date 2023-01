Cremonese-Juve, i tifosi non si tengono: “Possiamo dirlo o Adani si incazza?”

Finalmente il campionato di Serie A è tornato ad entusiasmare i tifosi italiani. La Juventus comincia il 2023 con una vittoria pesantissima in quel di Cremona e rosicchia tre punti di platino al Napoli, uscito sconfitto nello scontro diretto con l'Inter. Non si può dire che sia stata un partita eccellente della Juve, che per larghi tratti ha subito l'iniziativa della squadra di Alvini, ma alla fine quello che conta è il risultato. A risolvere la sfida dello Zini è stato Arek Milik al 91' con uno splendido calcio di punizione. La Vecchia Signora è arrivata al suo settimo successo consecutivo. Certi giudizi stanno pian piano cambiando e pure i tifosi più pessimismi cominciano a sognare la grande rimonta sul Napoli. Abbiamo raccolto per voi i commenti più divertenti e significativi del pubblico juventino sui social. Scorrili velocemente nella nostra gallery<<<