Calabrò: "Juve, troppi infortuni. La squadra è troppo giovane..."

Piero Calabrò, ex magistrato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato dei bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Il tecnico italo-brasiliano ha qualche attenuante. Intanto i tanti e ricorrenti infortuni. Sotto questo aspetto, se fossi un dirigente del club, indagherei sulla preparazione e sullo staff sanitario, da troppo tempo la Juve è funestata da questi problemi fisici dei calciatori. L’altro aspetto è la rosa molto giovane a disposizione di Thiago, in cui ci sono elementi che per la prima volta sono impegnati a certi livelli”.

Sulla rosa

"Sono però convinto anche di alcune criticità relative al modo in cui il tecnico dirige la squadra. Ancora non si capisce quale sia la formazione titolare, così come l'impiego di alucni giocatori. Per esempio, Cambiaso. Weah e McKennie devo avere una collocazione più stabile, non svolgere due/tre ruoli diversi. Così non riescono ad identificarsi sotto il profilo tecnico/tattico. Queste cose destabilizzano la squadra".