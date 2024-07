La Juve continua a sognare Teun Koopmeiners: le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi

Il grande sogno del calciomercato della Juve è Teun Koopmeiners, il giocatore perfetto che serve a Thiago Motta per completare la rosa. Un po’ centrocampista, un po’ trequartista, collante perfetto tra i due reparti. Giuntoli sta provando a trovare la formula giusta per convincere l’Atalanta ma la Dea non sembra intenzionata a cederlo. Valutazione di 60 milioni di euro.

Mercato Juve, le parole di Percassi su Koopmeiners

A blindare ancora di più il centrocampista olandese ci ha pensato l’ad nerazzurro Luca Percassi: “L’eventuale cessione di Koopmeiners? Non è mai stata prevista nei programmi della società. È un giocatore fondamentale per il nostro club”.