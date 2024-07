Mercato Juve, svolta Soulè: c’è l’accordo

Soulè si prepara al trasferimento alla Roma: limati gli ultimi dettagli con la Juve, mancano soltanto le visite mediche

Matias Soulè si prepara a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo settimane di trattative, infatti, i giallorossi hanno trovato l’accordo con la Juve: sistemati gli ultimi dettagli.

Mercato Juve, sistemati gli ultimi dettagli per Soulè

Le due squadre hanno infatti trovato l’accordo anche per quanto riguarda i bonus e la percentuale sulla futura rivendita. Non resta che fissare le visite mediche, poi le firme. In totale l’operazione dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’attaccante argentino si prepara quindi a lasciare Torino per trasferirsi nella Capitale dove giocherà insieme all’altro ex bianconero Paulo Dybala.