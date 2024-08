Mercato Juve, spunta la data dello sbarco di Chiesa al Barcellona

Federico Chiesa dovrebbe lasciare la Juve in questo finale di calciomercato: l'attaccante sarebbe ormai prossimo al passaggio al Barcellona

La storia tra Federico Chiesa e la Juventus pare sempre più giunta al suo epilogo. Da diverso tempo, l’attaccante il club bianconero sono stati dei separati in casa. Infatti, sin dal suo ritorno in ritiro, Thiago Motta avrebbe chiarito in un faccia a faccia la posizione della società nei suoi confronti. A mancare però è stata fino a tempi recenti un offerta concreta che potesse accontentare la Juve e soprattutto le alte richieste d’ingaggio del calciatore. Quest’ultima però sarebbe finalmente giunta da parte del Barcellona che avrebbe definitivamente deciso di puntare su di lui.

Chiesa in uscita: firma al Barcellona imminente

La trattativa per il trasferimento di Chiesa al Barcellona sarebbe ora alle sue battute finali. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, ci sarebbe ormai l’accordo tra tutte le parti e il giocatore dovrebbe approdare nella città iberica tra mercoledì e giovedì. L’attaccante della Juventus dovrebbe firmare un triennale, con opzione per il quarto.