Ramsey, che frecciata alla Juve: “Le ultime due stagioni sono state frustranti. Farò di tutto per andarmene”

Il centrocampista bianconero ha parlato

Cresce l'entusiasmo in casa Azzurri dopo la bellissima vittoria nella gara inaugurale dell'Europeo contro la Turchia, terminata per 3-0 grazie alle reti di Immobile, Insigne e dell'autorete del bianconero Demiral che, ha di fatto sbloccato il match. Ora bisognerà strappare il pass per gli ottavi e per farlo, i ragazzi di Mancini dovranno vedersela contro la Svizzera e il Galles dello juventino Aaron Ramsey che nel frattempo, ha scaldato gli animi con parole al veleno all'indirizzo proprio del suo club di appartenenza, la Juve.

"Le ultime due stagioni alla Juventus sono stati molto difficili, frustranti, non solo punto di vista fisico. Ci sono stati fattori e cambiamenti ai quali non ero abituato. In Nazionale invece sono contento di avere un team che mi segue passo passo, sanno di cosa ho bisogno e anche di cosa ha bisogno il mio fisico. Purtroppo a volte le squadre continuano a funzionare sempre in un certo modo, anche quando un calciatore avrebbe bisogno di più attenzione. Almeno adesso ho le persone giuste intorno a me e farò di tutto per tornare in posto dove possa sentirmi di nuovo bene e avere fiducia".