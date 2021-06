Locatelli con Chiesa? Il futuro della Juve è ancora azzurro

I bianconeri puntano a ricostruire il blocco italiano

La Juventus e la Nazionale, i bianconeri in azzurro. Una costante che ha accompagnato ogni successo della nazionale italiana negli anni, ma il coefficiente Juve nella squadra di Mancini è ai minimi storici. Pur trattandosi di colonne della difesa come Chiellini e Bonucci, oltre che dell'uomo di Wembley, Federico Chiesa, sono soltanto in tre a rappresentare la Juventus in azzurro. Troppo poco per la Nazionale, troppo poco per la Juventus, che ha costruito i suoi cicli di vittorie contando sempre su un nucleo italiano di alto livello. Pare che puntare sui giovani talenti italiani sia una delle priorità della Juventus, che dopo aver rimesso in panchina Massimiliano Allegri potrebbe utilizzare la politica della restaurazione anche in questo senso. Obiettivo numero uno, ormai non è più un mistero, Manuel Locatelli, per cui i bianconeri sperano di chiudere nel corso delle prossime settimane. Anche il centrocampista del Sassuolo ha vissuto la sua notte di gloria durante questi Europei, mostrando al mercato tutto il suo valore.