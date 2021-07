Mercato Juve, Allegri vuole un centrocampo super: ecco chi può arrivare

Non è certo un mistero che il centrocampo della Juventus sia il reparto che avrà maggior bisogno di ritocchi e rinforzi durante questa sessione di calciomercato. Più di un giocatore potrebbe lasciare Torino, che però potrebbe accogliere alcuni top player davvero importanti. I colpi per la mediana in effetti potrebbero anche essere più di uno. Anzi, c'è chi dice che nelle idee di Allegri ci sia addirittura l'intenzione di cambiare in blocco il terzetto dei titolari là in mezzo al campo. Per fare il punto della situazione, abbiamo aggiornato il borsino di tutti gli obiettivi di mercato della Juve per il centrocampo. Tra chi si allontana e chi invece si avvicina, ecco tutti i nomi in ballo e occhio alle sorprese <<<