Mercato Juve, il Napoli vuole Arthur: la formula

Il Napoli pensa ad Arthur per potenziare il centrocampo: le ultime novità sul centrocampista in uscita dalla Juve

Mancano ormai meno di 12 ore al termine del calciomercato estivo 2024 e la Juve è ancora molto attiva sul fronte cessioni. Se il mercato in entrata, infatti, è ormai chiuso, quello in uscita vede i bianconeri protagonisti. Tra gli esuberi c’è anche Arthur, tornato a Torino dopo la fine del prestito alla Fiorentina ma che non fa più parte del progetto bianconero: sulle sue tracce c’è il Napoli.

Mercato Juve, il Napoli si avvicina ad Arthur

La squadra di Antonio Conte è alla ricerca di un vice Lobotka e si è avvicinata molto al centrocampista brasiliano della Juve. L’idea è quella di prenderlo in prestito secco: bisognerà soltanto limare gli ultimi dettagli.