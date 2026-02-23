Mercato Juve, Moretto: “Possibile rivoluzione tra i pali”

Attraverso un video sul suo canale YouTube, Matteo Moretto ha parlato del futuro alla Juve di Mattia Perin e Michele Di Gregorio

Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro dei portieri della Juve. Di seguito le sue parole: “Mattia Perin aveva detto di sì al Genoa. Aveva spinto per tornare a giocare da titolare, per provare a portare il grifone in una posizione di classifica sicura.

Il ritorno non si è concretizzato perché alla Signora serviva questo tipo di profilo, soprattutto a livello di liste in ottica Champions e anche a livello economico le parti non hanno trovato un incastro. C’era una distanza sulla cifra finale di trasferimento tra i due club.

Il Genoa poi ha deciso di cambiare obiettivo quindi poi dopo le strade non si sono incontrate. Però la notizia che vi posso confermare oggi è che comunque Mattia Perin, anche se è stato vicino all’addio a gennaio, resta comunque un profilo che potrebbe e può lasciare la Juventus a giugno, anzi la dirigenza si sta già muovendo sul mercato dei portieri.

Da capire anche il futuro di Di Gregorio, però insomma la possibilità che Mattia Perin lasci la Juventus a in estate e a giugno è una possibilità concreta, quindi vi aggiorneremo in merito.”