Mercato Juve, Marchetti: “Koopmeiners? L’Atalanta continua a resistere”

Intervenuto sul suo profilo X il giornalista Luca Marchetti ha parlato della trattativa tra Juve e Atalanta per Koopmeiners

Il sogno dell’estate bianconera ha un nome e un cognome: Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha chiarito la sua volontà di volersi trasferire alla Juve ma l’Atalanta continua a fare muro.

Mercato Juve, le ultime novità su Koopmeiners

Intervenuto sul suo profilo X il giornalista Luca Marchetti ha spiegato: “L’Atalanta dunque continua a resistere, nonostante Koopmeiners continui a non presentarsi agli allenamenti. Il braccio di ferro continua. E continua anche la voglia dell’Atalanta di rinforzarsi: ufficiale Bellanova (arriva dal Torino per 25 milioni di euro bonus compresi). Poi toccherà al difensore: entro 48 dovrebbe arrivare il sì definitivo per Becao, in prestito dal Feberbahce”.