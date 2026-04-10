Mercato Juve, la dirigenza è orientata per il riscatto di Boga

L‘attaccante ivoriano potrebbe vestire la maglia bianconera anche la prossima stagione. La Juventus è orientata per riscattarlo dal Nizza.

In casa Juventus, si fanno le valutazioni in vista della prossima stagione e, proprio per tale motivo, la dirigenza bianconera è al lavoro per blindare i giocatori che più hanno convinto mister Spalletti.

Jeremie Boga, rientra nella lista dei calciatori su cui la Juventus vorrebbe ripartire e, la sua permanenza a Torino anche la prossima stagione ora sembra essere più vicina. Naturalmente prima di procedere al riscatto si attenderà la fine del campionato, dopodiché il club bianconero procederà a versare nelle casse del Nizza la cifra concordata a gennaio, ovvero 4.8 milioni di euro.