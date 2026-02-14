Mercato Juve, interesse per un difensore del Bologna

La dirigenza della Juve vuole approfittare di una situazione contrattuale irrisolta per provare l'assalto ad un difensore del Bologna

Con Federico Gatti sempre più vicino ad un’uscita -tra le squadre più interessate il Milan dell’ex Allegri- la dirigenza della Juve starebbe tenendo d’occhio la situazione relativa a Jhon Lucumì, difensore del Bologna e della nazionale colombiana. Il giocatore, in scadenza di contratto con i felsinei nel giugno del 2027, non sarebbe intenzionato a rinnovare.