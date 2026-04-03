Juventus-Genoa, dove vedere la gara in TV e in streaming

Nella sfida di Pasquetta, i bianconeri sono a caccia dei tre punti per restare aggrappati al treno Champions. Scopriamo dove sarà possibile seguire il match.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. La Juventus nella gara valida per la 31ª giornata ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi. Le due squadre scenderanno in campo lunedì 6 aprile, calcio d’inizio fissato alle ore 18:00.

Scopriamo dove e come seguire la gara in TV e in streaming.

SERIE A | DOVE VEDERE JUVENTUS-GENOA

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.