NEXT GEN| Brambilla presenta il match con il Perugia: “Servirà una grande prestazione”

Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia della sfida contro il Perugia. La Juventus Next Gen scenderà in campo domani alle ore 17:30.

Dopo la sosta per lasciare spazi agli impegni delle Nazionali, la Juventus Next Gen torna in campo per affrontare il Perugia in trasferta. Una gara importante e delicata per i bianconeri, che sono alla ricerca di punti importanti per restare aggrappati al treno playoff.



Nel mentre, l’allenatore della Next Gen, Massimo Brambilla ha presentato la gara di domani in conferenza stampa. Leggiamo le sue parole.

Le dichiarazioni di Brambilla

Come arrivate alla gara di domani? ”Durante questi giorni di riposo per gli impegni delle Nazionali, ci siamo allenati con la prima squadra e quindi dal punto di vista fisico stiamo benesi. Chi è tornato, invece, dalla Nazionale è tornato bene, con una buona condizione, e negli ultimi due giorni abbiamo preparato la partita normalmente”.

Cosa pensa del Perugia? “Sicuramente in questo periodo non è un avversario facile, stiamo parlando di una squadra che è in un ottimo periodo di formala . La loro classifica non era bella, ma nell’ultimo periodo sono riusciti a risalire grazie a delle buone prestazioni.

Noi, quando affrontiamo una partita dopo la sosta per le Nazionali, prima di tutto dobbiamo tornare a ragionare su quelli che sono gli aspetti importanti in questo campionato. Quindi, per far risultato, noi dovremo andare a Perugia con l’atteggiamento giusto e approcciando al meglio questa sfida”.

Obiettivo Playoff? “Manca un mese alla fine del campionato e a partire da domani si giocheranno tre partite a settimane, poi ci saranno le ultime due scaglionate nelle ultime due settimane.

Quella di Perugia sarà una gara dove noi dovremo fare risultato perché ora siamo dentro la zona play-off e il nostro obiettivo deve essere quello di consolidare questa posizione. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e, sono convinto che i ragazzi faranno il massimo per raggiungere l’obiettivo”.