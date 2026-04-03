Juventus-Genoa, le parole di Frendrup: “Non sarà facile ma cerchiamo i tre punti”

Il centrocampista del Genoa ha parlato del suo rapporto con De Rossi e della prossima gara di campionato contro la Juventus.

Il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, in un’intervista concessa a La Repubblica, ha parlato della prossima sfida contro la Juventus. Leggiamo le sue parole.



Come arrivi a questa sfida e quali sono gli obiettivi del Genoa? “In questo periodo mi sento molto bene, il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo. Il calcio è uno sport di squadra, quindi credo che ognuno sia importante per il buon funzionamento del collettivo. La salvezza è ancora da conquistare? Sì, dobbiamo fare anche qualche punto nelle prossime gare. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di vincere sempre sia in casa che in trasferta. Anche se è vero che quando giochiamo nel nostro stadio abbiamo i tifosi alle nostre spalle. Ed è un vantaggio per noi perché li sentiamo tantissimo”.

La gara con la Juve? “Sarà una gara molto complicata, ma penso alla fine sarà una bella partita. La Juventus è una squadra molto forte ma noi faremo il massimo per ottenere i tre punti”.

De Rossi? “De Rossi ci ha portato energia, passione, voglia e autostima. Mi piace il suo modo di giocare e da quando è arrivato mi trovo molto bene. I suoi consigli sono stati molto utili, penso di essere migliorato sotto diversi aspetti“.