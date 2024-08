La Juve si prepara a incontrare l'agente di Galeno: trattativa difficile per via dei costi alti. Le ultime novità

Dopo aver salutato Soulè la Juve è alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco e tra i nomi in lista c’è anche quello di Galeno. L’esterno brasiliano piace a Thiago Motta ma la trattativa con il Porto sarà tutt’altro che semplice.

Mercato Juve, incontro con l’agente di Galeno

In giornata è previsto un incontro con l’agente di Galeno per capire la fattibilità dell’operazione. Per convincere la squadra portoghese serviranno almeno 30 milioni di euro, cifra che al momento i bianconeri non possono permettersi di spendere. La trattativa però è iniziata e la Vecchia Signora proverà a regalare il giocatore a Thiago Motta.