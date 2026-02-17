Mercato Juve, Di Marzio: “Vlahovic vuole restare”

Il noto insider di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del centravanti Dusan Vlahovic, che vuole rimanere alla Juve

Gianluca Di Marzio, in collegamento con SkySport, ha raccontare un importante retroscena relativo al futuro di Dusan Vlahovic alla Juve. Il centravanti, ricordiamo, è in scadenza di contratto. Di seguito le sue parole: “Dusan Vlahovic non vuole lasciare la società. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni col suo procuratore e c’è ancora una possibilità per il serbo e la Juventus di continuare insieme.”