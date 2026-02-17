Gianluca Di Marzio, in collegamento con SkySport, ha raccontare un importante retroscena relativo al futuro di Dusan Vlahovic alla Juve. Il centravanti, ricordiamo, è in scadenza di contratto. Di seguito le sue parole: “Dusan Vlahovic non vuole lasciare la società. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni col suo procuratore e c’è ancora una possibilità per il serbo e la Juventus di continuare insieme.”
Mercato Juve, Di Marzio: “Vlahovic vuole restare”
Riccardo Focolari – 17 Febbraio, 16:33
Il noto insider di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro del centravanti Dusan Vlahovic, che vuole rimanere alla Juve