Mercato Juve, dalla Turchia: una big su Koopmeiners

L’imminente incontro in Champions League con il Galatasaray sarà importante anche dal punto di vista dei trasferimenti. I giocatori della Juve dovranno concentrarsi sulla difficile rimonta (5-2 il risultato di Istanbul) ma la dirigenza si occuperà del mercato.
I giallorossi infatti sarebbero tornati con decisione sulle tracce di Teun Koopmeiners, già seguito in passato e rimasto nel mirino dopo i recenti incroci europei. La prestazione offerta in campo internazionale avrebbe rafforzato la convinzione della dirigenza turca, pronta a riorganizzare un nuovo tentativo.
Il centrocampista non ha ancora giustificato l’esborso di 70 milioni di euro e ogni scenario, per Ottolini e Comolli, resta aperto in vista della prossima finestra di mercato.