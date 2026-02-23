Mercato Juve, dalla Turchia: una big su Koopmeiners

L'incontro di Champions League contro il Galatasaray potrebbe essere importante per la Juve anche sul piano del mercato

L’imminente incontro in Champions League con il Galatasaray sarà importante anche dal punto di vista dei trasferimenti. I giocatori della Juve dovranno concentrarsi sulla difficile rimonta (5-2 il risultato di Istanbul) ma la dirigenza si occuperà del mercato.

I giallorossi infatti sarebbero tornati con decisione sulle tracce di Teun Koopmeiners, già seguito in passato e rimasto nel mirino dopo i recenti incroci europei. La prestazione offerta in campo internazionale avrebbe rafforzato la convinzione della dirigenza turca, pronta a riorganizzare un nuovo tentativo.

Il centrocampista non ha ancora giustificato l’esborso di 70 milioni di euro e ogni scenario, per Ottolini e Comolli, resta aperto in vista della prossima finestra di mercato.