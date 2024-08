Mercato Juve, clamorosa ipotesi di scambio: Chiesa per Frattesi?

Juve e Inter potrebbero fare un incredibile scambio: Chiesa in nerazzurro e Frattesi in bianconero? Le ultime

Federico Chiesa è ai margini del progetto della Juve ma il suo futuro è ancora una grande incognita. L’attaccante bianconero è infatti stato messo fuori rosa da Thiago Motta ma nessuna squadra si è mossa per acquistarlo. L’ex Fiorentina potrebbe quindi passare una stagione in panchina per poi lasciare il club a parametro zero. Per questo Giuntoli studia un’incredibile scambio.

Mercato Juve, idea scambio Chiesa-Frattesi

Tra le squadre interessate a Chiesa c’è l’Inter, con Marotta che vorrebbe prenderlo a parametro zero al termine della stagione. I nerazzurri potrebbero però anticipare la mossa e la Juve è pronta ad accontentarli. I bianconeri potrebbero infatti proporre uno scambio tra l’attaccante italiano e Frattesi, con conguaglio economico in favore dell’Inter. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi: staremo a vedere.