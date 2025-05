Mercato Juve, Balzarini: “Interesse dell’Arsenal per Vlahovic”

Balzarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, l'Arsenal si sarebbe fatto nuovamente sotto per Vlahovic

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato del calciomercato attorno all’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Su Vlahovic adesso si è risvegliato l’interesse dell’Arsenal. Mi è stato confermato da più parti. A bilancio Dusan pesava per 46 milioni l’anno scorso, mi sembra. Ovviamente la quota si è abbassata e cedendolo ti liberi di 21 milioni lordi che devi versargli l’anno prossimo d’ingaggio. Credo che la Juve anche se riceve un’offerta da 25 milioni lo vende, proprio per liberarsi dell’ingaggio”.

Balzarini: “L’operazione di Osimhen è una considerazione da fare”

Inoltre, sulla possibilità di fare cassa per arrivare all'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, il giornalista ha detto: "Sono tutte considerazioni da fare. L'anno prossimo la Juve cosa vuol fare? Vuol fare una squadra? Metti che vai in Champions, devi fare una squadra che ti consenta di scollinare la fase iniziale, di arrivare agli ottavi, possibilmente senza spareggio come quest'anno. Comunque, devi allestire una squadra da competizione. Poi è vero che ti entrano 65 milioni solo perché partecipi, devono prendere i soldi dal mondiale per club che però non sono i 50 milioni di cui si parlava un anno fa ma molto meno".