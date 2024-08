Mercato Juve, l’agente di Chiesa tratta con il Barcellona: le novità

L'agente di Chiesa sta trattando con il Barcellona: l'attaccante italiano lascerà la Juve? Le ultime novità

Federico Chiesa non fa più parte del presente della Juve. L’esterno italiano è stato messo fuori rosa e il club bianconero ha iniziato un nuovo ciclo senza di lui. Ora andrà trovata una soluzione. Se le offerte dalla Serie A non convincono, quelle dall’estero invece potrebbero presto diventare realtà.

Mercato Juve, Chiesa verso il Barcellona?

Come riportato in Spagna da Sport oltre al Chelsea anche il Barcellona sta pensando all’esterno della Juve. Il suo agente, Fali Ramadani, sta trattando con il club spagnolo per capire se questa soluzione è praticabile. Se le due parti troveranno un accordo, poi si passerà alla trattativa con la Juve, senza contropartite.