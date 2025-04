Mercato, Fratini: “La Juventus sogna Comuzzo”

Michele Fratini ha parlato degli obiettivi di calciomercato della Juventus: per il talent scout, il club bianconero vorrebbe Pietro Comuzzo

Intervistato per TJ, Michele Fratini, talent scout pluripremiato, ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Il sogno della Juventus è quello di assicurarsi Pietro Comuzzo. L’asse Torino-Firenze è sempre molto caldo, basta ricordare i recenti affari che hanno visto coinvolti Kean, Nico e Fagioli. Si vocifera che possa esserci uno scambio proprio con quest’ultimo, ma staremo a vedere il tipo di trattativa che potrebbe essere intavolata tra le parti. Nonostante non sia più titolarissimo in campionato, il ragazzo sta giocando in Conference e sta dimostrando tutto il suo valore. E’ uno dei prospetti migliori del calcio italiano nel suo ruolo. Ai bianconeri, da quel che so, piace molto anche Marco Carnesecchi“.

Fratini: “Conte voleva Comuzzo al Napoli”

Il talent scout ha proseguito: "Se la Juventus ti vuole, significa che prima hai fatto molto bene. Comuzzo non è pronto solo per la Juventus, ma anche per Inter, Napoli (che hanno avuto contatti) e altri top club europei. E' fortissimo, sa tener l'uomo, è un difensore vecchia maniera ed è freddo mentalmente. Non concede spazi all'avversario ed è bravissimo nel gioco aereo, in più è molto veloce. Ci sono giocatori che si esaltano con il vestito grande, lui potrebbe essere uno di questi. E' vero che Gatti per arrivare a Torino ha fatto il giro largo, ma con la forza di volontà e la grande applicazione è riuscito a conquistare la Nazionale. Tornando a Comuzzo, un certo Antonio Conte lo voleva fortemente a gennaio. Sappiamo che quando sceglie i giocatori, un vincente come lui li sbaglia di rado. Che coppia sarebbe stata quella con Buongiorno".