Mercato Juve: “Veiga non resterà, discorso diverso per Kolo Muani”

Intervenuto su Radio Bianconera il giornalista Ceccarini ha analizzato le possibili mosse di mercato della Juve: “Sicuramente i bianconeri hanno bisogno di potenziare il centrocampo, per cui Giuntoli andrà andrà a caccia di un elemento di qualità nel reparto e in questo senso il profilo di Tonali rispecchierebbe tutto ciò di cui la squadra ha bisogno. C’è poi da vedere quali saranno gli sviluppi della questione Vlahovic, che in questo momento è lontano più che mai dal rinnovo e potrebbe essere ceduto a giugno. Il condizionale è d’obbligo a due mesi dall’apertura dalla finestra dei trasferimenti, ma se dovesse concretizzarsi la cessione del serbo, i nomi in ballo sono quello di Osimhen, ma anche di David e Lucca“.

Juve, le parole di Ceccarini

"La certezza è che i giocatori attualmente in gruppo, la Juventus se li porterà tutti in America, per i prestiti conclusi a giugno scorso, sono già stati presi accordi con i club proprietari, per chi è arrivato a gennaio come Veiga bisognerà accordarsi. In vista della prossima stagione poi i discorsi sono diversi, ad esempio credo che il portoghese di proprietà del Chelsea non resterà, perché ci saranno i rientri di Bremer e Cabal, mentre con Kolo Muani il discorso è diverso, essendo lui un attaccante molto duttile la Juve punterebbe a trattenerlo, se il PSG gli andrà incontro", ha concluso.