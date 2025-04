Mercato Juve, tre squadre su Krstovic: fissato il prezzo ma…

Tre squadre di Serie A sono sulle tracce di Krstovic del Lecce: le ultime novità sul mercato estivo della Juve

Sono tanti i giocatori accostati alla Juve nel corso delle ultime settimane per quanto riguarda il mercato estivo. In particolare i bianconeri dovranno concentrarsi sull’attacco, reparto che più di tutti avrà bisogno di rinforzi. Con Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in forte dubbio e Milik sempre infortunato, infatti, servirà almeno un attaccante, possibilmente due. Se Osimhen è il sogno di mercato, non mancano le alternative low cost, da Lucca a Krstovic. Sull’attaccante del Lecce secondo Tuttosport si sta muovendo anche l’interesse di Inter e Napoli, una lotta a tre che rischia di far salire il prezzo del giocatore. L’attaccante giallorosso è valutato circa 25 milioni di euro, ma se il Lecce dovesse scendere in Serie B il valore del suo cartellino potrebbe abbassarsi.

Mercato Juve, le parole di Schira

Con un post su X il giornalista Nicolò Schira ha detto: "Uno scout del Napoli sarà allo stadio Via del Mare sabato per assistere alla partita tra Lecce e Como per monitorare l'attaccante Nikola Krstovic, che nelle ultime settimane è stato osservato anche dalla Juventus". Confermato quindi l'interesse da parte del club azzurro, che pensa proprio a Krstovic per potenziare l'attacco a disposizione di Conte.