Mercato, Fratini: “Juve, Napoli e Fiorentina seguono Modica”

Michele Fratini ha parlato del calciomercato della Juve: per il talent scout, bianconeri, Napoli e Fiorentina punterebbero ad Agustin Modica

Intervistato per TJ, Michele Fratini ha parlato del calciomercato della Juventus. Per il talent scout, i bianconeri seguirebbero l’attaccante Agustin Modica. Ecco le sue parole: “Classe 2003, è nato in Liguria ma cresciuto in Argentina. E’ possesso di doppio passaporto. Aveva un’ottima media nel momento in cui è sceso in campo, è un attaccante centrale che ricorda un po’ Morata. La particolarità è che lo scorso anno aveva la numero 22 e in questa stagione ha raddoppiato col 44. Si sta lasciando alle spalle un bruttissimo infortunio e presto rientrerà nel Rosario Central, il suo contratto scade nel 2027 e la Juventus lo segue come il Napoli e la Fiorentina. E’ un giocatore che suggerisco come già fatto con Delap. Gasperini, che per me andrà alla Juventus, lo potrebbe valorizzare come sta facendo con l’oriundo Retegui“.

Fratini: “Tudor non sta avendo il coraggio di far giocare Yildiz dietro le punte”

Invece, sull’attuale presente, i prossimi impegni di campionato contro Parma e Monza, il talent scout ha detto: “Il calendario è più semplice rispetto a quello delle inseguitrici. L’arrivo di Tudor è stato fondamentale per amalgamare nuovamente la squadra a livello mentale, poi le prestazioni in campo fin qui sono state convincenti. Si è già imposto con delle scelte forti, come le panchine di Kolo Muani e Conceicao, ma non sta avendo coraggio a far giocare Yildiz dietro le due punte: Vlahovic e per l’appunto Kolo Muani. L’attaccante serbo chiedeva l’ausilio di un compagno di reparto, il francese era partito forte con 5 gol in tre partite ma ora non lo stiamo più vedendo”. Leggi anche il punto sul calciomercato della Juventus <<<