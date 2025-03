Mercato Juve, Di Marzio fa impazzire i tifosi: "Vi dico che..."

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione sulla Juventus e su quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato

La Juventus è al cospetto dell’ennesimo anno zero? Chiederselo è lecito dinanzi alla brutta stagione che sta facendo la compagine bianconera: fuori dalla corsa scudetto, fuori dalla Supercoppa Italiana, fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions League. Fuori da tutto. Thiago Motta ora ha l’obbligo di centrare il quarto posto e poi si vedrà. Non è detto verrà confermato. Da qui la domanda: sarà rivoluzione? A questa domanda ha provato a rispondere Gianluca Di Marzio che è uno dei principali esperti italiani di calciomercato. La prima notizia che dà Di Marzio è certamente preoccupante: “Cessioni importanti in caso di mancata qualificazione alla Champions come Cambiaso e Yildiz e poi c’è la questione prestiti? Sì, ci sono tanti prestiti secchi e sono tante situazioni che devi andare a ridiscutere con i club di appartenenza per capire costi e volontà dei giocatori per il futuro. Non mi stupirei se Yildiz possa essere il sacrificato l’estate prossima, a prescindere dalla qualificazione in Champions, perché comunque è il più richiesto ed è un giocatore che in Premier League ha tanti estimatori importanti”.

Juve: Di Marzio fa il punto e tranquillizza i tifosi / Notizie calciomercato

E non è tutto. Perché Gianluca Di Marzio fa sapere che la Juve, durante il calciomercato d’estate, potrebbe perdere pure Cambiaso – che piace sempre al Manchester City – e Federico Gatti che è finito nel mirino del Napoli. Tuttavia, ha voluto anche dare una sorte di rassicurazione ai tifosi bianconeri: “Però non vogliamo che passasse il messaggio di Juventus che si ridimensionerà, anzi, sono convinto che a prescindere dalle cessioni, la Juventus è pronta l’estate prossima a fare un mercato, magari non di 10 giocatori ma di due-tre pezzi forti pagandoli tanto e dare a questa squadra degli elementi che possano alzare il livello. Sono convinto che la Juventus farà un grande mercato a prescindere alle cessioni”.