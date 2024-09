Marchetti: “La Juventus ora deve puntare allo Scudetto”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “I bianconeri e il Napoli sono le due squadre che hanno migliorato la propria rosa in maniera più marcata. Il rischio preso dai partenopei di condurre le operazioni senza i soldi di Osimhen è paragonabile a quello della Juventus di mettere ai margini giocatori che fino all’anno scorso erano stati tra i titolari. Alla fine però Giuntoli è riuscito a far quadrare il tutto rinnovando completamente il centrocampo e rinforzando in generale la rosa. Il lavoro di Motta al momento ci ha mostrato un allenatore deciso e convinto delle proprie scelte e anche se queste ad oggi hanno portato elementi di spicco come Danilo e Douglas Luiz a non partire tra i titolari, alla fine a contare sono i risultati. Tirando le somme si può affermare che i bianconeri hanno ridotto il gap con l’Inter e non possono non candidarsi alle pretendenti allo Scudetto”.